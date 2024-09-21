"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"

تُواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حملتها التوعوية "من أجلكم نحن هنا" التي أحرزت نجاحات متميزة في استقطاب عدد كبير من الزوار في مختلف مناطق دبي، حيث تعرفوا على أبرز الخدمات المقدمة.

واختارت إقامة دبي هذه المرة مواصلة الحملة في "دبي مول" من 23 إلى 26 سبتمبر، بهدف تحسين آليات التواصل المباشر مع المتعاملين وتعريفهم بالخدمات الذكية والمتطورة المقدمة من الإدارة، مما يعزز وعيهم بالخدمات وطرق الحصول عليها.

وتستعرض الحملة خدمات متعددة تشمل البوابة الذكية، وأذونات الدخول، والإقامة الذهبية، والتأشيرات بأنواعها، وخدمات الهوية والجنسية، والاستشارات القانونية، وباقة العمل، ومنصة جوازات الأطفال، كما سيتم التركيز على خدمة "04"، وهي منصة مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين وتقديم حلول سريعة وشاملة.

وأكد العميد عبد الصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي بالوكالة، أن استمرار الحملة يأتي ضمن جهود إقامة دبي لتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع، من خلال تعريفهم بالخدمات التي تساهم في تيسير حياتهم اليومية.

وأشار إلى التزام الإدارة بالابتكار المستمر وتقديم خدمات تعتمد على أحدث التقنيات لتلبية تطلعات المتعاملين وضمان رضاهم.