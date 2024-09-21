الطقس المتوقع على الإمارات غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ستكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند الساعة 04:38، والجزر الأول عند الساعة 09:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.

بحر عمان خفيف الموج أيضا. سيحدث المد الأول عند الساعة 01:35، والجزر الأول عند الساعة 18:44 والجزر الثاني عند الساعة 07:10.