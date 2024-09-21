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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أرمينيا ورئيسة مالطا والحاكمة العامة لدولة بليز بمناسبة ذكرى استقلال بلدانهم

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أرمينيا ورئيسة مالطا والحاكمة العامة لدولة بليز بمناسبة ذكرى استقلال بلدانهم
21 سبتمبر 2024 22:24

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى فخامة فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا وفخامة ميريام سبيتيري ديبونو رئيسة جمهورية مالطا وفخامة فرويلا تزالام الحاكمة العامة لدولة بليز، بمناسبة ذكرى استقلال بلدانهم.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا ومعالي رويرت أبيلا رئيس وزراء جمهورية مالطا ومعالي جون أنطونيو بريسينيو رئيس وزراء دولة بليز بالمناسبة نفسها.

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