الأحد 22 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«MBZ-Sat» إلى موقع الإطلاق

«MBZ-Sat» إلى موقع الإطلاق
22 سبتمبر 2024 01:31

آمنة الكتبي (دبي) 
كشف المهندس سالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، عن أنه يتم حالياً تجهيز عملية نقل القمر «محمد بن زايد سات»، إلى موقع الإطلاق في الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى نجاح الاختبارات البيئية، والتي تؤكد قدرة القمر الاصطناعي على العمل في ظروف الفضاء القاسية، وبيئة إطلاق الصاروخ، والتي اجتازها بنجاح.
وأوضح، أنه سيتم الإعلان عن موعد إطلاق القمر قريباً، وأن القمر الاصطناعي سيقدم صوراً تفوق العدد الحالي بـ 10 أضعاف، كما سيزيد سرعة تحليل البيانات بـ 3 أضعاف، حيث ستدعم بيانات هذا القمر المخصص لرصد الأرض مسيرة الاستدامة عالمياً.

أخبار ذات صلة
حملة هاريس تنفق 3 أمثال حملة ترامب في أغسطس
«قمة المستقبل».. لحظة تاريخية فارقة

وتابع: «يعد القمر أكبر الأقمار الاصطناعية، وأكثرها تقدماً في المنطقة في مجال صور الأقمار عالية الدقة، حيث تم تصميم وتصنيع القمر الجديد من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص الإماراتي، سواء بالمواد الخام من الألومنيوم والكابلات، أو غيرها من المواد الأخرى المستخدمة، وجميعها من شركات إماراتية».
وأضاف: «جرى تطوير القمر الاصطناعي بالكامل على أرض الدولة، ما يجعله صناعة وطنية 100%، بتقنيات متقدمة حديثة لالتقاط الصور، ويتميز بتقنيات متقدمة حديثة لالتقاط الصور، وسيساهم في مجالات التخطيط العمراني المستدام، ومراقبة التغيرات البيئية، وتوقع الظواهر الجوية الطبيعية ومراقبة جودة المياه والتنمية الزراعية، كما سيعمل القمر الاصطناعي على تحسين دقة التقاط الصور بأكثر من الضعف، مقارنة مع نظيره الذي تم إطلاقه سابقاً «خليفة سات».
ويعزز المشروع الشراكات الإماراتية في مجالات الفضاء بين القطاعين الحكومي الخاص، وسيسهم «MBZ-Sat» في تلبية الطلب التجاري المتزايد على الأقمار الاصطناعية، التي توفر صوراً ذات دقة عالية، تتيح مشاهدة التفاصيل ضمن مساحة أقل من متر مربع واحد، وهي إحدى أكثر الميزات تطوراً في الفضاء.
خدمات متطورة
يقدم القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» خدمات متطورة للمستخدمين، بما في ذلك معالجة سريعة للبيانات على مدار الساعة، ومشاركتها بشكل فعال مع مختلف الجهات من كل أنحاء العالم، وذلك من خلال نظام متطور، كما وتوفر هذه الخدمات مجموعة متنوعة من الاستخدامات، بما في ذلك إعداد الخرائط وتحليلها، ورصد التغيرات البيئية، والملاحة، والتخطيط العمراني، والمساعدة في جهود إدارة الكوارث، وغيرها. وبعد إطلاقه، سيتم تشغيل ومراقبة القمر الاصطناعي من غرفة التحكم بالمهمات الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

سالم المري
MBZ Sat
مركز محمد بن راشد للفضاء
الفضاء
الولايات المتحدة
الإمارات
القمر الاصطناعي
آخر الأخبار
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يهز الأرجنتين
اليوم 08:16
تصاعد الدخان من موقع غارة إسرائيلية استهدفت منطقة جبل الريحان في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق بلبنان
اليوم 01:32
كامالا هاريس لدى وصولها لتجمع انتخابي في ماديسون بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
حملة هاريس تنفق 3 أمثال حملة ترامب في أغسطس
اليوم 01:32
عشر سنوات من الانقلاب الحوثي تركت بصمتَها القاسية على صنعاء القديمة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لم تقدِّم خلال 10 سنوات سوى الخراب والدمار
اليوم 01:32
سباق استراتيجي على «الذهب الأبيض»
الأخبار العالمية
سباق استراتيجي على «الذهب الأبيض»
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©