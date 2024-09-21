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551 زيارة ميدانية نفذتها «بلدية الظفرة» على السكنات العمالية

جانب من الزيارات الميدانية (من المصدر)
22 سبتمبر 2024 01:31

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

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نفذت بلدية منطقة الظفرة حملة وقائية لمكافحة البعوض على مستوى مدن منطقة الظفرة، بهدف توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة وخالية من الآفات والظواهر السلبية التي قد تؤثر سلباً على صحة وسلامة المجتمع، وذلك انطلاقاً من حرص دائرة البلديات والنقل، وبالتعاون المتواصل مع مركز أبوظبي للصحة العامة.
وبلغ عدد مواقع البناء والإنشاء التي تم زيارتها 90 موقعاً، وتنفيذ 551 زيارة ميدانية على السكنات العمالية، بالإضافة إلى توزيع نشرات توعية على شركات البناء والإنشاء والورش الصناعية. وتم تسجيل بعض المخالفات والإنذارات. كما تضمنت أيضاً إرسال رسائل توعية عبر قنوات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لتحقيق أهدافها المنشودة. 
وشملت الحملة، مواقع محتملة لتكاثر البعوض (الأماكن العامة، المناطق الصناعية، العزب، المواقع الإنشائية، الحدائق، المناطق السكنية والصناعية والتجارية والمزارع)، كما تم متابعة التوصيات والأعمال الميدانية لإزالة كافة التحديات الخاصة بانتشار البعوض.
وتم تنظيم دوريات تفتيش لرصد المخالفات، وإزالة جميع النفايات واتخاذ الإجراءات المعتمدة. وتدعو بلدية منطقة الظفرة أفراد المجتمع في حال تم رصد انتشار الآفات والحشرات، أو أي من الأنشطة المضرة بصحة وسلامة المجتمع التواصل عن طريق هاتف رقم (800555). 
شكر وإشادة
تلقت بلدية منطقة الظفرة خطاب شكر وإشادة من مركز أبوظبي للصحة العامة لدورها في إنجاح الحملة وتميز طواقم العمل في الاستجابة السريعة وتنفيذ ومتابعة التوصيات والأعمال الميدانية لإزالة كافة التحديات الخاصة بانتشار البعوض. كما كان لجهود البلدية في التفتيش وعمليات التوجيه والإرشادات التوعوية في المناطق العامة، وسكنات العمال الأثر الطيب في المحافظة على المظهر العام والتخلص من التحديات التي تعيق عمليات مكافحة آفات الصحة العامة الأثر الإيجابي في خفض نسبة الإصابة بنواقل الأمراض بشكل عام، والبعوض بشكل خاص.

بلدية الظفرة
الظفرة
دائرة البلديات والنقل
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