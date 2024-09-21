«الموارد البشرية» تتيح للجمهور الإبلاغ عن 12 مخالفة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 3 وسائل للإبلاغ عن 12 نوعاً من البلاغات والمخالفات، وذلك بهدف تمكين أفراد المجتمع من مشاركتها في التصدي لأية ممارسة خاطئة في سوق العمل، مؤكدة أهمية تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال للتشريعات.

وأشارت الوزارة، إلى أن القنوات الثلاث المتوفرة للبلاغ، هي: موقع الوزارة الإلكتروني عن طريق الدخول إلى قسم الخدمات، ثم الضغط على إضافة بلاغ ثم اختيار نوع البلاغ واستكمال الخطوات، أما بالنسبة لتطبيق الوزارة الذكي، فيكون من جميع الخدمات واختيار إضافة بلاغ واستكمال الخطوات، بالإضافة إلى مركز اتصال الوزارة 600590000.

وذكرت الوزارة، أن هناك 12 نوعاً من البلاغات يمكن للجمهور إعلام الوزارة بها، أبرزها، التوطين الصوري، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، والعمل لساعات إضافية أكثر من ساعتين، وكذلك عدم منح الإجازات السنوية أو البدل النقدي أو ترحيلها.

كما تتضمن قائمة البلاغات، وجود عامل مخالف ومخالفة السكن العمالي ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وإصابات العمل، بالإضافة إلى مجموعة من البلاغات الأخرى.

وتأتي قنوات التواصل الثلاث المذكورة، ضمن منظومة «تواصل» التي توفرها الوزارة للمتعاملين وتضم 14 قناة ذكية ورقمية، حيث تشمل مركز الاتصال 600590000، وخدمة «واتساب»، وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والبريد الإلكتروني ask@mohre.gov.ae.

إلى جانب خدمة الاتصال المرئي في مكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخدمة المكالمات المرئية والصوتية مع المتعاملين عبر «واتساب»، ونظام «صوت المتعامل» وملتقى «المتعامل أولاً» ضمن «مجلس المتعاملين»، إضافة لحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي @mohre_uae، ونظام الرد التفاعلي الآلي، والإشعارات التوعوية لأصحاب العمل والموظفين، وخدمة كشف الحساب الشهري للشركات، وخدمة الدعم الفني، والخدمة التفضيلية المتميزة.

وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تلبية احتياجات المتعاملين كافة، وحصولهم على الدعم والمساعدة والاستجابة السريعة، وهو ما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات الناظمة لسوق العمل، في ضوء موثوقية الرد على الأسئلة والاستفسارات.

وتتيح منظومة «تواصل» للمتعاملين وأفراد المجتمع الاستفسار عن الإجراءات وطريقة تقديم المعاملات والطلبات، بالإضافة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات، وطلب الدعم الفني، إلى جانب تسجيل البلاغات، وغيرها، وذلك وفقاً لأحدث التقنيات والمعايير العالمية ذات الصلة.

ويعد التوطين الصوري، أحد أهم أنواع البلاغات التي توليها الوزارة اهتماماً، وتتعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، ولا تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها، وذلك انطلاقاً من الحرص على تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين، والمتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين.

استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية

تولي وزارة الموارد البشرية والتوطين، الاهتمام بالمخالفات المتعلقة بمستحقات نهاية الخدمة والإجازات السنوية، في ظل تبنيها استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 98 % من العاملين في الدولة من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك برنامج حماية المستحقات المالية للعمال الذي يغطي 99 % من القوى العاملة في الدولة، إلى جانب النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار».

كما تهتم وزارة الموارد البشرية بالبلاغات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، وأطلقت سلسلة من السياسات التي تستهدف بشكل خاص سلامة القوى العاملة وعلى رأسها منظومة متكاملة تتعلق بمعايير الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، بما في ذلك حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الإمكان المكشوفة خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف، لحماية العمال من التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري، حيث تبدي شركات القطاع الخاص التزاماً كبيراً بتطبيق هذا الحظر على مدى عشرين عاماً.