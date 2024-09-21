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علوم الدار

«خليفة التربوية» تختتم ورشة البرنامج التعريفي لنشر ثقافة التميز

«خليفة التربوية» تختتم ورشة البرنامج التعريفي لنشر ثقافة التميز
22 سبتمبر 2024 01:31

أبوظبي (وام)

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اختتمت جائزة خليفة التربوية، ورشة البرنامج التعريفي لنشر ثقافة التميز، الذي نظمته الجائزة في معهد تدريب المعلمين بعجمان، ضمن جهودها للتعريف بالمجالات المطروحة في الدورة الثامنة عشرة 2024 - 2025 بمشاركة نخبة من المحكمين والفائزين، وكذلك المرشحين المحتملين من الميدان التعليمي والأكاديمي. 
وأكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أن التميز يمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة التعليم في الدولة وعلى المستويين المحلي والدولي، خاصة في ضوء ما يشهده العصر من تطور تقني وعلمي في جميع محاور العملية التعليمية، بما يجعل إكساب المعلمين والطلبة مهارات العصر ركيزة أساسية في تحقيق التميز المنشود بمختلف مؤسسات التعليم. 
وأشارت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إلى أهمية البرنامج التعريفي وورش العمل التطبيقية المصاحبة له، والتي نظمتها الجائزة في أكثر من مؤسسة تعليمية وأكاديمية؛ بهدف إطلاع الميدان التعليمي على المجالات المطروحة في الدورة الحالية، وهي الشخصية التربوية الاعتبارية والتعليم العام والتعليم وخدمة المجتمع وأصحاب الهمم والإبداع في تدريس اللغة العربية والتعليم العالي والبحوث التربوية والتأليف التربوي للطفل والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة ومجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وتتضمن فئة البحوث والدراسات وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، إذ تتوزع هذه المجالات على 17 فئة تغطي مختلف أوجه العملية التعليمية في القطاعين الجامعي وما قبل الجامعي، وتفتح آفاقاً واسعة أمام العاملين في التعليم لتسليط الضوء على إبداعاتهم في العملية التعليمية، كل في تخصصه.
 وثمنت العفيفي، جهود المشاركين في هذا البرنامج وورش التميز التابعة له، وكذلك التفاعل الواسع من قبل المعلمين وأولياء الأمور والمؤسسات المجتمعية والأسر لحضور هذه الورش والإفادة من حالة التفاعل وتبادل التجارب والخبرات بين المحكمين والفائزين والمرشحين المحتملين بالدورة الحالية. ونظمت الأمانة العامة للجائزة، عدداً من هذه الورش حضورياً، بالإضافة إلى ورش أخرى تم تنظيمها عن بُعد، بما يتيح للراغبين في الترشح من خارج الدولة، التعرف على المعايير والشروط اللازمة لكل مجال، أو فئة يتم الترشح لها.

جائزة خليفة التربوية
عجمان
التعليم
أصحاب الهمم
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