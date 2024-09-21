الأحد 22 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مركز شرطة نايف يضبط 3779 سكوتراً ودراجة هوائية وكهربائية مخالفة

مركز شرطة نايف يضبط 3779 سكوتراً ودراجة هوائية وكهربائية مخالفة
22 سبتمبر 2024 01:31

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عمار النعيمي يحضر أفراح الفلاسي والسويدي في دبي
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"

أعلنت شرطة دبي أن مركز شرطة نايف ضبط 3779 سكوتراً ودراجة هوائية وكهربائية مخالفة، خلال الأشهر الثمانية الماضية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية، والحد من المخالفات.
وتشمل الإحصائيات 2286 دراجة هوائية، و771 دراجة كهربائية، و722 سكوتراً، وتم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والتي تهدف إلى نشر الوعي المروري، وتثقيف الجمهور حول المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الوسائل.
وأكد العميد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، أن القيادة العامة لشرطة دبي تركز على تعزيز الثقافة المرورية بين مستخدمي الطرق. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة، للحد من الحوادث المرورية، وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.
وحذر العميد عاشور من المخاطر المرتبطة بقيادة السكوترات والدراجات الهوائية والكهربائية في الأماكن غير المخصصة لها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إرباك السائقين، وزيادة خطر الحوادث، وأكد أهمية التوعية المستمرة من خلال الحملات الإعلامية التي تستهدف جميع فئات المجتمع

شرطة نايف
دبي
شرطة دبي
الدراجات الهوائية
السلامة المرورية
المرور
آخر الأخبار
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يهز الأرجنتين
اليوم 08:16
تصاعد الدخان من موقع غارة إسرائيلية استهدفت منطقة جبل الريحان في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق بلبنان
اليوم 01:32
كامالا هاريس لدى وصولها لتجمع انتخابي في ماديسون بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
حملة هاريس تنفق 3 أمثال حملة ترامب في أغسطس
اليوم 01:32
عشر سنوات من الانقلاب الحوثي تركت بصمتَها القاسية على صنعاء القديمة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لم تقدِّم خلال 10 سنوات سوى الخراب والدمار
اليوم 01:32
سباق استراتيجي على «الذهب الأبيض»
الأخبار العالمية
سباق استراتيجي على «الذهب الأبيض»
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©