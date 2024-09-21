مركز شرطة نايف يضبط 3779 سكوتراً ودراجة هوائية وكهربائية مخالفة

دبي (الاتحاد)

أعلنت شرطة دبي أن مركز شرطة نايف ضبط 3779 سكوتراً ودراجة هوائية وكهربائية مخالفة، خلال الأشهر الثمانية الماضية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية، والحد من المخالفات.

وتشمل الإحصائيات 2286 دراجة هوائية، و771 دراجة كهربائية، و722 سكوتراً، وتم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والتي تهدف إلى نشر الوعي المروري، وتثقيف الجمهور حول المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الوسائل.

وأكد العميد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، أن القيادة العامة لشرطة دبي تركز على تعزيز الثقافة المرورية بين مستخدمي الطرق. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة، للحد من الحوادث المرورية، وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.

وحذر العميد عاشور من المخاطر المرتبطة بقيادة السكوترات والدراجات الهوائية والكهربائية في الأماكن غير المخصصة لها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إرباك السائقين، وزيادة خطر الحوادث، وأكد أهمية التوعية المستمرة من خلال الحملات الإعلامية التي تستهدف جميع فئات المجتمع