زكي نسيبة يطلع على مسيرة شرطة أبوظبي في متحف المربعة

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي، لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، متحف شرطة المربعة في مدينة العين.

واستمع معاليه إلى شرح عن المتحف، وفكرته، وتاريخ نشأته، حيث يعود افتتاحه إلى 28 ديسمبر من عام 2018، كأحد الوجهات الحضارية التي تبرز مسيرة وتاريخ شرطة أبوظبي العريق.

واطلع على دور المتحف في حفظ رسالة الأمن والاستقرار، تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة، واهتمامها بالحفاظ على الموروث التاريخي، واستشراف المستقبل، وترسيخ الهوية الوطنية.

وأعرب معاليه عن إعجابه بالمتحف، وبالزي العسكري، والمقتنيات كالأسلحة القديمة، خلال جولة في الأقسام، والمرافق المختلفة، كما اطلع على عدد من الصور الفوتوغرافية، لمؤسس مسيرة اتحاد الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، مؤكداً أهمية تعزيز القيم الأصيلة للتراث، ونقلها للأجيال، وحماية الموروث الثقافي، وتعريف الأبناء بالأنشطة التعليمية، والثقافية التي تزخر بها دولة الإمارات.

وزار «مكتبة الموروث الشرطي»، واطلع على إصداراتها من الكتب الوثائقية والتاريخية، ومجلة الشرطة 999 والأعداد الأولى للمجلة، والإصدارات المختلفة التي تبرز مسيرة إنجازات الشرطة في إمارة أبوظبي، وجهودها في ترسيخ واستدامة الأمن، والأمان، والسلامة، والطمأنينة في المجتمع.

وشملت جولة معاليه معرض الصور، والخرائط التاريخية، والتي ينظمها مكتب الصور، والخرائط الهايدروغرافيكية، بسفارة المملكة المتحدة لدى الدولة، بالتعاون مع قسم الموروث الشرطي.

وجهة سياحية

ثمن معاليه جهود شرطة أبوظبي في ترسيخ الموروث الشرطي، من خلال مد جسور التواصل، والمعرفة مع مختلف المؤسسات، وأشاد بدور متحف شرطة المربعة، بوصفه وجهة سياحية، ومحطة مميزة، في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.