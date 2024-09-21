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علوم الدار

عمار النعيمي يحضر أفراح الفلاسي والسويدي في دبي

عمار النعيمي وراشد بن حميد لدى حضورهما أفراح الفلاسي والسويدي (وام)
22 سبتمبر 2024 01:31

دبي (وام)

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حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه طارق محمد عبدالرحمن الأشرم الفلاسي بمناسبة زفاف نجله «محمد» على كريمة سالم سعيد بن هزيم السويدي.
وقدّم سمو ولي عهد عجمان، التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
رافقَ سموه خلال الحفل الذي أقيم في فندق «ون آند أونلي ون زعبيل» في دبي وتخللته فقرات تراثية وشعبية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

عمار النعيمي
دبي
عجمان
أفراح الفلاسي
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