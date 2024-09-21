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سعود بن صقر وراشد بن سعود المعلا يحضران أفراح القاسمي والهاجري

سعود بن صقر والشيوخ خلال الحفل (وام)
22 سبتمبر 2024 01:31

رأس الخيمة (وام)
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه، الشيخ فايز بن محمد بن سالم القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالله، إلى كريمة الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري. 
وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد برأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة. 

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كما حضر الحفل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.
ورافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة  الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة».
كما رافق سمو ولي عهد أم القيوين، سيف حميد سالم، مدير مكتب سموه .

سعود بن صقر
راشد بن سعود المعلا
أفراح القاسمي
أفراح الهاجري
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