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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

الأرصاد
22 سبتمبر 2024 08:38

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
 وأكد الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
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