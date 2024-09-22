"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

#أقل_ درجة_ حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_ lowest_ temperature recorded over the country today morning is 23.5°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 05:45 UAE Local time. pic.twitter.com/Bz272Hf6c1 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) September 22, 2024