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علوم الدار

إطلاق مبادرة "مؤسسات بلا بلاستيك"

إطلاق مبادرة "مؤسسات بلا بلاستيك"
22 سبتمبر 2024 11:05

أطلقت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مبادرة "مؤسسات بلا بلاستيك"، بهدف زيادة الوعي بمخاطر البلاستيك على البيئة، وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية للحد من استخدام البلاستيك والانتقال لبدائل صديقة للبيئة، وذلك بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما محمد خالد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة.

جاء الإعلان خلال فعالية "نظافة البيئة مسؤولية وطنية"، تزامنا مع اليوم العالمي لتنظيف البيئة، والتي نظمها برنامج شما محمد للتثقيف البيئي، ومبادرة "ريشة وفنان"، بالتعاون مع مجموعة تدوير والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، بمشاركة طالبات جامعة الإمارات، وفريق من مجلس شباب المؤسسات، وتطوعك انتماء، وبحضور 7 مدارس حكومية وخاصة.

وقالت الشيخة د. شما، إن البيئة تظل هي الحاضنة التي تحتوي على آمال البشر وأحلامهم بالعيش معيشة طيبة وسعيدة، موضحة أن الحفاظ على استدامة البيئة تعد مرتكزا رئيسا في التخطيط لمستقبل المجتمعات المتحضرة، وصارت مسؤولية كل إنسان يعيش على الأرض.

وأضافت :" في اليوم العالمي لتنظيف البيئة، نبني عملنا البيئي على إيمان، بأن الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات النفع العام ركيزة أصيلة، لنجاح أي عمل بيئي، يستهدف تحقيق الاستدامة البيئية، وتجربة الإمارات تعطي نموذجا ناجحا لهذا التعاون، والشراكة بهدف تكوين محيط بيئي نظيف، يساهم في تحقيق طموحات قيادتنا الحكيمة في مستقبل الوطن، وطموحات كل فرد في تحقيق أحلامه الفردية داخل المنظومة المجتمعية".

وأكدت أن نظافة البيئة ليست مسؤولية المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فقط؛ بل هناك جزء آخر فعال من هذه المسؤولية، وهو الفرد بدعمه للوعي البيئي، وتنميته في نفوس الأجيال الناشئة والأطفال، والحرص على أن يكونوا قدوة بيئية فعالة من أجل مستقبل أكثر إشراقا وبيئة أكثر نظافة واستدامة.

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وخلال الفعالية، قدم طلاب مدرسة جبل حفيت عرض أزياء مبتكر، باستخدام مخلفات البيئة، كما استعرضت المدارس إبداعاتها في مجال إعادة التدوير.

وتنافس الطلاب في مسابقة رسم وتصميم ابتكارات من زجاجات المياه البلاستيكية وجلسة حوارية مع الطلبة لرفع الوعي بأهمية نظافة البيئة.

وعبر الدكتور أكرم عيسى درويش، مدير المكتب الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، وحضور الجلسة الحوارية، التي أظهرت درجة عالية من وعي الطلبة بالقضايا البيئية من جهة، واحترافية إدارة المركز بتبني خطاب واع وعميق بما يتمشى مع رؤية دولة الإمارات، في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة البيئية مما يبشر بأفضل النتائج المستقبلية.

وتم الاتفاق على صياغة مذكرة تفاهم مشتركة مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، تؤسس كخطوة لتعاون مشترك بين الصندوق والمركز.

وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، إن المجموعة تسعى لبناء مجتمع أكثر وعيا واهتماما بالبيئة، وفخورون بشراكتنا مع مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في اليوم العالمي لتنظيف البيئة، لتعزيز رسالة الاستدامة، بدعم من شركاء يشاركون الرؤية نفسها، بما في ذلك هذه المؤسسة الرائدة، ما يساهم في تعزيز الجهود المشتركة واتخاذ خطوات ملموسة نحو حماية البيئة.

المصدر: وام
الإمارات
البلاستيك
حماية البيئة
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