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الشارقة.. تشغيل المرحلة الأولى من رحلات الحافلات الكهربائية

الشارقة.. تشغيل المرحلة الأولى من رحلات الحافلات الكهربائية
22 سبتمبر 2024 14:22

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بدء تشغيل المرحلة الأولى من رحلات الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة، من خلال تدشين عدد من خطوط الرحلات، متضمنة 3 وجهات بين المدن.

يأتي ذلك في إطار تعزيز خدمات النقل الجماعي، التي يقدمها أسطول حافلات الركاب التابع للهيئة في خطوة تمهيدية نحو التحول التدريجي للاعتماد على ناقلات جماعية تلبي تطلعات الهيئة وفق خطط الاستدامة البيئية، تماشيا مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وأعلن المهندس يوسف خميس العثمني رئيس الهيئة، أن المرحلة الأولى، التي اعتمدتها الهيئة لتشغيل الحافلات الكهربائية، والبالغ عددها 10 حافلات، يعتمد نظام تشغيلها على 3 وجهات، تتضمن كل من إمارتي دبي وعجمان، ومدينة الحمرية.

ويأتي اختيار الوجهات الثلاث بناء على دراسات وإحصاءات، نفذتها الإدارات المعنية بالتعاون مع إدارة النقل بين المدن، وذلك بالاعتماد على عدة معايير أبرزها الوجهات الأكثر طلبا، وتشهد أعلى كثافة في أعداد الركاب.

وأكد سعي الهيئة لتطبيق أعلى معايير الجودة، في تنفيذ استراتيجيتها الداعمة للبيئة، بتبني خطط شمولية لتحقيق مستهدفات النقل الأخضر، وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية.

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ويأتي ذلك من خلال العمل على استحداث آليات عمل موائمة للمبادرات المستدامة، وتدشين آليات نقل صديقة للبيئة في مراحل متلاحقة مواكبةً للتوجهات الحكومية الرامية إلى إيجاد بيئة نقل آمنة ومستدامة.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أعلنت في وقت سابق عن التعاقد لشراء 10 حافلات كهربائية، كمرحلة أولى بعد تجربة حافلتين لتثبتا كفاءتهما.

وستشهد المرحلة المقبلة زيادة أعداد الحافلات الكهربائية العاملة في الإمارة، تماشيا مع توجهات الدولة وحكومة الشارقة في خفض معدلات البصمة الكربونية، بالاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل وسائل النقل الجماعي.

وتتميز الحافلات الجديدة بمواصفات سلامة عالمية، وهي حاصلة على شهادة السلامة الأوروبية، وتعمل بنظام تبريد البطاريات بما يتناسب مع الأجواء المناخية في الدولة.

المصدر: وام
البيئة
مواصلات الشارقة
الحافلات الكهربائية
الإمارات
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