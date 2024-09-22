"المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية" ينطلق 9 أكتوبر بمشاركة خبراء ومتخصصين

كشفت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة عن قائمة الشركاء الاستراتيجيين للدورة الأولى من فعاليات "المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية" الذي تنظمه يومي 9 و10 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة وذلك في إطار العمل المشترك والتعاون الدولي لدعم مساعي تسريع وتيرة العمل التنموي استنادا إلى البيانات الدقيقة والشاملة.

تضم قائمة الشركاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا)، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى جانب مشاركة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لتنظيم جلسة متخصصة.

وينظم الشركاء أكثر من 10 جلسات وورش عمل بالمنتدى تناقش موضوعات متنوعة تشمل دور البيانات في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة، واستشراف مستقبل سوق العمل، وتحسين جودة الحياة بمشاركة متحدثين بارزين من عدة دول بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

ويجمع المنتدى خبراء التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمتخصصين في البيانات والعاملين في المؤسسات الإحصائية الوطنية والإقليمية والعالمية، إلى جانب صنّاع القرار في قطاعات مختلفة، لمناقشة وتبادل سبل تطوير استخدام البيانات ودعم الابتكار لتحسين جودة حياة المجتمعات.

وتستعرض " أسكوا" خلال المنتدى طرق توفير البيانات في حالات الصراع والأزمات الإنسانية في المنطقة العربية وأفضل الممارسات والتقنيات، لضمان تدفقها بشكل مستمر ودقيق في ظل الظروف الصعبة مثل النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.

ويعزز المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع منظمة "هيلب إيج إنترناشيونال" و"صندوق الأمم المتحدة للسكان"عبر ورش عمل حقوق ورفاهية كبار السن من خلال استخدام البيانات.. فيما تناقش "الإيسيسكو” استخدام البيانات لتحديد احتياجات البنية التحتية، ودعم عملية اتخاذ القرار في التخطيط والتطوير مع استعراض تجارب إقليمية ودولية وظّفت البيانات لتحسين كفاءة الخدمات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والاتصالات.