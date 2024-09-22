الإثنين 23 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الشعبة الإماراتية" تشارك بمؤتمر البرلمانات وتعددية الأطراف في نيويورك

"الشعبة الإماراتية" تشارك بمؤتمر البرلمانات وتعددية الأطراف في نيويورك
22 سبتمبر 2024 15:36

شارك وفد من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس في مؤتمر "البرلمانات وتعددية الأطراف: الفرص المستمدة من الميثاق من أجل المستقبل"، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

يضم وفد الشعبة البرلمانية في عضويته  كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

أخبار ذات صلة
الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء سياحة «العشرين» في البرازيل
الفضاء فكرة زايد.. ومبادرة محمد بن راشد

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي في كلمته خلال المؤتمر، أهمية تعزيز الشراكة بين البرلمانيين والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في تعزيز السلام العالمي، وأن يكون السلام أولوية على أجندة الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة داعيا البرلمانيين إلى العمل على خلق مستقبل أفضل من خلال العمل المشترك والشامل، لتعزيز الاستقرار والسلام المستدام.

ومن جانبها شاركت ميرة السويدي، في فعالية المائدة المستديرة التي عقدت على هامش دورة جمعية الأمم المتحدة بعنوان "النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة"، والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية في نيويورك وأكدت أهمية تمكين المرأة والشراكة بين الجنسين، واستعرضت تجربة دولة الإمارات الرائدة في تمكين المرأة الإماراتية من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، والمبادرات الوطنية التي عملت عليها لتعزيز التوازن بين الجنسين، ودعم المرأة في العمل وبمسيرتها التنموية.

المصدر: وام
الشعبة الإماراتية
نيويورك
الإمارات
آخر الأخبار
جامعة أبوظبي
علوم الدار
جامعة أبوظبي تستعرض برامجها في «الخليج للتدريب والتعليم»
اليوم 16:21
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
علوم الدار
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
اليوم 16:00
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
الترفيه
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
اليوم 15:52
"الأنصاري للخدمات المالية" تستكمل الطرح العام الأولي بنجاح
اقتصاد
«الأنصاري» توزع أرباحاً مرحلية بـ 157.5 مليون درهم عن النصف الأول
اليوم 15:49
الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء سياحة «العشرين» في البرازيل
اقتصاد
الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء سياحة «العشرين» في البرازيل
اليوم 15:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©