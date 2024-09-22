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مكتوم بن محمد: برنامج سندات وصكوك الخزينة الحكومية حقق نجاحات استثنائية

مكتوم بن محمد بن راشد
22 سبتمبر 2024 21:19

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم الأحد، إن برنامج سندات وصكوك الخزينة الحكومية حقق نجاحات استثنائية.
كتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «حقق برنامج سندات وصكوك الخزينة الحكومية، الذي أطلقته وزارة المالية في 2022، نجاحات استثنائية».
وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن البرنامجين «شهدا، منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، كما تم سداد سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليار درهم في مايو 2024».

وأوضح سموه أن «هذا النجاح يؤكد الثقة الراسخة في البيئة الاستثمارية للإمارات. ويعكس مدى قوة أدائنا المالي والقدرة على توفير بدائل استثمارية آمنة ومتطورة، ويؤكد اليوم مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات المالية تتصدّر المؤشرات الاقتصادية العالمية».
وختم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم قائلا «برؤية قيادتنا الرشيدة، والسياسات المالية الطموحة، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات دائماً في طليعة الأمم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مكتوم بن محمد
صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم
سندات
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