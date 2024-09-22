شرطة دبي تقدم ورشة تعليمية في لغة الإشارة

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم ومجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع مدرسة المواكب - فرع البرشاء، فعالية بعنوان «لنتحدث بأيدينا»، بالتزامن مع اليوم الدولي للغة الإشارة، وبمشاركة 105 طلاب وطالبات.

وأكد الرائد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، حرص المجلس على نشر ثقافة التوعية بلغة الإشارة، والتحدث بلغة الإشارة، تعزيزاً للجهود الرامية لدمج أصحاب الهمم من فئة الصم في المجتمع، وبما يدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع ومدينة آمنة، ويفعّل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ويدعم مبادرة دبي «مجتمعي... مكان للجميع» لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم.

وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم: «إن مشاركة المجلس تأتي في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى توعية النشء بالقيم المجتمعية، كالتعايش والتسامح والحوار والتنمية واحترام الآخرين وتقبلهم، وتقديم ورش ومحاضرات للطلبة تُثري حصيلتهم العلمية والمعرفية في مختلف الجوانب، من بينها ورش عن كيفية التعامل مع أصحاب الهمم من فئة الصم بلغة الإشارة، إلى جانب تنظيم أنشطة وفعاليات للطلبة تعزز عملية الدمج والتعايش في أوساطهم».

وقدم ورشة لغة الإشارة محمد مسعد الحجاجي، مدرب معتمد للغة الإشارة، إلى 105 طلاب وطالبات، مؤكداً ضرورة نشر ثقافة تعلم لغة الإشارة، لتذليل عقبات التواصل مع فئة الصم من أصحاب الهمم، وما يحدثه ذلك من تأثير إيجابي يُسعد فئة الصم، ويعزز دمجهم في المجتمع.

وتضمن الاحتفاء باليوم الدولي للغة الإشارة، تنظيم فعاليات مُصاحبة، منها عروض الكلاب البوليسية، وعروض للفرقة الموسيقية التابعة لأكاديمية شرطة دبي، والدوريات الأمنية السياحية، وعروض الخيالة ومشاركة الشرطي منصور.