تخريج أول دفعة من دبلوم أوصياء التركات

دبي (الاتحاد)

احتفى معهد دبي القضائي، بالتعاون مع محكمة التركات في محاكم دبي، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي دبلوم أوصياء التركات، الذي يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات، وتحديداً إمارة دبي، في تعزيز منظومة العدالة وتمكين المنتسبين من امتلاك الأدوات والمعارف اللازمة بالقوانين والأنظمة المتبعة، وفق أعلى المعايير القانونية.

وشهد حفل التخريج كلٌّ من القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي، حيث أتيحت الفرصة لهم للاطلاع على ما حققه المنتسبون من تقدم ملموس في مجال إدارة التركات.

وصرحت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «يمثل تخريج الدفعة الأولى من دبلوم أوصياء التركات نقطة تحول استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا في تأهيل كوادر متخصصة قادرة على أداء مهام الوصاية على التركات بكفاءة، بما يواكب رؤية دبي في تطوير نظام قضائي عالمي المستوى. ويؤكّد هذا الدبلوم التزامنا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في دعم محكمة التركات التي أطلقها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي بدبي، من خلال رفدها بكفاءات مؤهلة ترتقي بالخدمات المقدمة إلى مستويات غير مسبوقة. نحن فخورون بما أبداه المنتسبون من التزام وتميّز، ونؤمن بأنهم سيشكلون حجر الأساس في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التقاضي».