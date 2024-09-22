شرطة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى «ريم»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مستشفى ريم بأبوظبي، بشأن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للمنتسبين وأسرهم، وذلك ضمن اهتمامها وحرصها الدائم على إسعاد المنتسبين وأسرهم بتوفير أرقى الخدمات التي تعزز جودة الحياة. ووقَّع المذكرة عن جانب القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، وعن جانب مستشفى ريم المهندس زيد داوود السكسك، رئيس مجلس إدارة مستشفى الريم بأبوظبي.

وأكد مدير قطاع المالية والخدمات، أن المذكرة تأتي ضمن الحرص المستمر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع مختلف الجهات، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية والدراسات ذات العلاقة باختصاصات الجهتين في المستويات المشتركة كافة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشر، وتوفير خدمات طبية متميزة ورعاية صحية متخصصة، تلبي الاحتياجات الطبية للمنتسبين والمتقاعدين وأسرهم.