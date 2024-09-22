الإثنين 23 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى «ريم»

خلال توقيع المذكرة (من المصدر)
23 سبتمبر 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للتنمية» يطلق برنامجاً للتوعية بالاستدامة
190 متحدثاً في المؤتمر العالمي للتأهيل اليوم

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مستشفى ريم بأبوظبي، بشأن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للمنتسبين وأسرهم، وذلك ضمن اهتمامها وحرصها الدائم على إسعاد المنتسبين وأسرهم بتوفير أرقى الخدمات التي تعزز جودة الحياة. ووقَّع المذكرة عن جانب القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، وعن جانب مستشفى ريم المهندس زيد داوود السكسك، رئيس مجلس إدارة مستشفى الريم بأبوظبي. 
وأكد مدير قطاع المالية والخدمات، أن المذكرة تأتي ضمن الحرص المستمر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع مختلف الجهات، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية والدراسات ذات العلاقة باختصاصات الجهتين في المستويات المشتركة كافة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشر، وتوفير خدمات طبية متميزة ورعاية صحية متخصصة، تلبي الاحتياجات الطبية للمنتسبين والمتقاعدين وأسرهم.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
جامعة أبوظبي
علوم الدار
جامعة أبوظبي تستعرض برامجها في «الخليج للتدريب والتعليم»
اليوم 16:21
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
علوم الدار
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
اليوم 16:00
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
الترفيه
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
اليوم 15:52
"الأنصاري للخدمات المالية" تستكمل الطرح العام الأولي بنجاح
اقتصاد
«الأنصاري» توزع أرباحاً مرحلية بـ 157.5 مليون درهم عن النصف الأول
اليوم 15:49
الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء سياحة «العشرين» في البرازيل
اقتصاد
الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء سياحة «العشرين» في البرازيل
اليوم 15:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©