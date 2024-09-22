منصة رقمية للتفاوض لحل جميع المنازعات في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

كشفت دائرة القضاء- أبوظبي، عن توفيرها منصة التفاوض الرقمية، لحل جميع المنازعات (المدنية، والتجارية، والعقارية)، والتي تمكّن من حل أي نزاع بينك وبين طرف آخر دون اللجوء للمحكمة.

وأوضحت من خلال فيديو توضيحي يشرح كيفية حل النزاع المدني أو التجاري أو العقاري مع أحد الأطراف، وما إذا كان الشخص يريد أن يحل الموضوع بصورة ودية، حيث يمكن للمتعامل أن ينشئ مساحة افتراضية لحل النزاع بينه وبين الطرف الآخر قبل اللجوء للمحكمة، موضحة أنه بالإمكان إنشاء مساحة معينة من خلال المنصة الذكية، لافتة إلى أنه وبتغيير ملف النزاع، فإنه سيصل المتعامل إعلانٌ بموعد الجلسة على الرقم المسجل في النظام، بحيث يتسلم رابط الوصول للمنصة عبر البريد الإلكتروني الخاص به والمسجل في النظام، وعند الضغط على الرسالة الواردة سيصلك إشعار يحمل رقم OTP لاستكمال الإجراءات.

تحقيق العدالة الناجزة

أوضحت دائرة القضاء أبوظبي أن منصة التفاوض الرقمية توفر مساحة للتفاوض واقتراح بنود التسوية وتبادل المستندات بين طرفي النزاع، وتكون العملية عن بُعد ودون الحاجة للحضور الشخصي وبإشراف الموفق المختص.

وفي حال تم الاتفاق بين طرفي النزاع، فإنه يتم توثيق الاتفاقية لاستكمال تنفيذها إذا لزم الأمر.

وأكدت الدائرة أنها تمتاز بنظام عدلي قضائي يسهل الوصول إليه لتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مؤشر السعادة للعملاء، وللارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لهم.