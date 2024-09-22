10 ثوانٍ متوسط الوقت للرد على مكالمات طوارئ «بلدية العين»

إيهاب الرفاعي (العين)

استقبل مكتب الطوارئ في بلدية العين أكثر من 20 ألفاً و835 مكالمة، خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ متوسط الوقت للرد على المكالمات 10 ثوانٍ، وكشفت الإحصائيات أيضاً عن تلقي المكتب أكثر من 5 آلاف و921 بلاغاً تُسلّمت خلال الفترة نفسها.

وتعمل فرق اتصال الطوارئ على مدار الأسبوع ضمن 3 مناوبات عمل، كما تتواصل بلدية مدينة العين عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لاستقبال وتوثيق البلاغات وإدارتها، والعمل على إغلاقها في الوقت المحدد، حيث يستقبل مكتب الطوارئ بلاغات الجمهور على الرقم 993 على مدار 24 ساعة.

وتحرص بلدية العين على استمرار حالة الجاهزية لديها، خاصة خلال فترة التقلبات الجوية والظروف المناخية المختلفة، والتي تتضمن قيام إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال على توعية جمهور المدينة بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواسم الأمطار، من خلال الزيارات المجتمعية للمجالس في مختلف مناطق مدينة العين لتوعية أفراد المجتمع من أصحاب العزب وملاك المساكن والبنايات، علاوة على توعية فئة الشباب عند ارتياد المناطق البرية بضرورة الابتعاد عن مواقع انهيارات التربة ومناطق جريان الأودية.

كما تتضمن رفع جاهزيتها وجميع قطاعاتها، وفرق الطوارئ الميدانية، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقع حدوثها وفق خطة الطوارئ التي تقوم بها، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في مدينة العين.

وتباشر الإدارات الفنية في بلدية العين تنفيذ الإجراءات الاستباقية للتثبت من جاهزية المواقع الحرجة والمتضررة من المنخفضات وتأمينها وتجهيزها بالمعدات، والموارد اللازمة من مواد الردم والمواد المانعة لدخول مياه الأمطار.

تأتي هذه الجهود والخطط لضمان انسيابية المياه، خلال موسم تساقط الأمطار، والحد من مخاطر تجمعها، وتوفير الآليات والمعدات للتعامل مع حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تفعيل خطة التواصل الداخلية والخارجية مع الجهات القيادية والمساندة، وتسخير كافة إمكاناتها البشرية والمادية، والتعامل السريع مع البلاغات الطارئة، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.