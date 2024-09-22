إطلاق برنامج تدريبي لتمكين أصحاب الهمم في الإرشاد السياحي

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون مع متحف زايد الوطني في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تم مؤخراً إطلاق برنامج تدريبي شامل ومكثف يهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من فئة الصم وتدريبهم على تقديم جولات إرشادية تلبي أعلى المعايير العالمية.

وحصل بدر المسكري وشوق المسكري على الرخصة الرسمية الأولى من نوعها لمزاولة مهنة الإرشاد الثقافي والسياحي في أبوظبي، ليكونا بذلك أول مرشدين سياحيين يُقدمان جولات ميدانية وورش عمل بلغة الإشارة.

ويندرج هذا البرنامج الذي تم تنظيمه من خلال التعاون المشترك بين مؤسسة زايد العليا والمتحف ضمن جهود الجهتين المجتمعية لدمج أصحاب الهمم في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي نحو مجتمع أكثر شمولية وتمكيناً.

وشمل البرنامج الذي انطلق مطلع عام 2024 تدريباً نظرياً وعملياً يغطي كل جوانب عمل الإرشاد الثقافي والسياحي، من التعرف على أبرز المعالم والمواقع التاريخية والثقافية في الإمارة، إلى جانب تطوير مهارات التواصل وخدمة العملاء لديهم.

وفي هذا السياق، قالت سميرة سالم التميمي، رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة، المنسق العام للشراكة بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومتحف زايد الوطني: «نفخر بهذا الإنجاز الذي يعد علامة فارقة في مسيرة تمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات. حصول أصحاب الهمم من فئة الصم على رخصة الإرشاد السياحي هو تجسيد لروح الإرادة والتحدي التي يمتازون بها، وهو دليل على التزامنا في مؤسسة زايد العليا بتقديم كل الدعم الممكن لهم لفتح آفاق جديدة في حياتهم العملية والمهنية. نؤكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتوفير فرص متكافئة لأصحاب الهمم ليكونوا جزءاً فعالاً في المجتمع، وتعزيز مكانتهم في سوق العمل وفق أعلى المعايير الدولية». وفي هذا الإطار، قالت آمنة الحمادي، رئيس وحدة إشراك الجمهور في متحف زايد الوطني: «يندرج هذا البرنامج في إطار جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومتحف زايد الوطني المجتمعية لتعزيز الشمولية وتمكين جميع أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم وشرائحهم من خلال تطوير مبادرات وأنشطة تفاعلية. ومع حصول بدر وشوق المسكري على أول رخصة لمزاولة مهنة الإرشاد الثقافي والسياحي، نكون رسمياً أول مؤسسة ثقافية تقدم جولات وورش عمل بلغة الإشارة من قبل أصحاب الهمم من فئة الصم. ونحن إذ نهنئهما على هذا الإنجاز فإننا نتطلع للعمل معهما قريباً».

وتمحور البرنامج التدريبي حول مواضيع رئيسية من أبرزها، ثقافة أبوظبي وتراثها الغني وتاريخها العريق وإرثها، بالإضافة إلى إطلاعهما على جوانب رئيسية من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه وحكمته، وتعزيز معرفتهما بعادات وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة. شمل التدريب أيضاً زيارات ميدانية لأهم المعالم الثقافية والسياحية في الإمارة، مثل قصر الوطن وجامع الشيخ زايد الكبير، بالإضافة إلى جولات تعريفية للمواقع المدرجة ضمن التراث العالمي لـ«اليونسكو»، وتضمن البرنامج تدريبات عملية لإدارة الحشود والتعامل مع المواقف الطارئة، إلى جانب تطوير مهارات المشاركين على تقديم العروض، والتواصل مع الزوار بطريقة احترافية. وبعد اجتيازهما كل مراحل التدريب النظري والعملي بنجاح، نجح بدر وشوق المسكري في تأدية جولات إرشادية متميزة أمام لجنة من الخبراء المختصين في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومتحف زايد الوطني، واجتازا كل التقييمات بجدارة.