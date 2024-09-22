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190 متحدثاً في المؤتمر العالمي للتأهيل اليوم

المؤتمر يهدف إلى دعم أصحاب الهمم (من المصدر)
23 سبتمبر 2024 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية خالد بن زايد.. انطلاق المؤتمر العالمي للتأهيل في أبوظبي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي، فعاليات المؤتمر العالمي للتأهيل 2024، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 25 سبتمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويقام المؤتمر للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويركز على موضوع العمل والتوظيف.
وتهدف دورة هذا العام إلى معالجة التحديات العالمية التي تواجه أصحاب الهمم، مع التركيز على تحقيق المساواة وإزالة العقبات التي تحول دون اندماجهم في سوق العمل. 
ويسعى المؤتمر إلى معالجة القضايا المتعلقة بتهميش أصحاب الهمم وحرمانهم من حقوقهم في مكان العمل والحاجة الملحة إلى توفير برامج تدريب وتطوير لهم.
وتهدف المبادرات إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لتسهيل دخولهم إلى سوق العمل، وتحسين فرص التطور المهني لديهم في القطاعين العام والخاص.
وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين منظمة التأهيل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في إطار المساعي نحو تحقيق هذه الأهداف، وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى تنظيم المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 في أبوظبي، مما يؤكد الالتزام بدفع جهود التأهيل على المستوى العالمي.
ويتزامن انعقاد المؤتمر هذا العام مع احتفاء مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمرور 20 عاماً على تأسيسها كواحدة من المبادرات الإنسانية والاجتماعية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث يقام تحت شعار «العمل والتوظيف»، بالشراكة مع منظمة التأهيل الدولية (RI) والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة ومركز أدنيك - أبوظبي. 
ومن المتوقع أن يستضيف المؤتمر أكثر 190 متحدثاً، من بينهم 30 يمثلون دولة الإمارات، والذين سيستعرضون 70 دراسة علمية وورقة بحثية، خلال أكثر من 30 جلسة عمل. ويستقطب المؤتمر أكثر من 500 شخص من ما يزيد على 70 دولة، من بينهم قادة ومسؤولون وخبراء وأكاديميون وباحثون في قطاع التأهيل والرعاية الصحية، ومقدِّمو الخدمات وممثلو المؤسَّسات الحكومية والخاصة المعنية بمجال تحسين نوعية حياة أصحاب الهمم، إلى جانب 20 جهة محلية، وعدد كبير من الأفراد المهتمين بهذا الشأن، مع توفير إمكانية متابعة جلسات المؤتمر وورش العمل عن بُعد، عبر «الإنترنت».

خالد بن زايد
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
أبوظبي
أصحاب الهمم
الرعاية الصحية
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