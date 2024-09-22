«أبوظبي للتنمية» يطلق برنامجاً للتوعية بالاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صندوق أبوظبي للتنمية أول برنامج إذاعي مباشر عن الاستدامة في الدولة تحت عنوان: «الوعي المستدام»، وذلك بالتزامن مع توجهات الدولة نحو استكمال 2024 عاماً للاستدامة، حيث يهدف البرنامج إلى نشر التوعية حول مفاهيم وقضايا الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويسلط الضوء على السجل الحافل لدولة الإمارات العربية المتحدة الغني بالممارسات النوعية المستدامة بمختلف صورها، وإبراز جهود المؤسسات الوطنية ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم لمواجهة تحديات الاستدامة، والبحث عن الحلول المبتكرة لدعم أهداف التنمية المستدامة، وتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق أول برنامج إذاعي مباشر عن الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ينسجم مع توجّهات الدولة ونهجها الأصيل في المحافظة على إرث التنمية، ويتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لصندوق أبوظبي للتنمية وتطلعاته المستقبلية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة».

وأضاف: «إن برنامج (الوعي المستدام) يأتي انطلاقاً من حرصنا على رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بمفاهيم ومتطلبات الاستدامة ونشرها على نطاق واسع، وإبراز موروث دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، كما نستهدف من خلال هذا البرنامج التوعوي استعراض أفضل الممارسات والمبادرات النوعية والمشاريع التنموية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إثراء الدراسات والبحوث العربية بالمعلومات والمعارف المتعلقة بالاستدامة، وزيادة المخزون الثقافي عنها في ظل تزايد الطلب عليها». ويبث البرنامج على أثير إذاعة نور دبي، عبر سلسلة تتضمن 13 حلقة، يقدمها الدكتور أبوبكر موسى التوم، باحث في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ومؤسس مستدام لخدمات إدارة المشاريع، وتتناول الحلقات موضوعات متنوعة في مجال الاستدامة، عبر حوارات ملهمة ومناقشات بناءة، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومتحدثين في هذا المجال.