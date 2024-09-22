الإثنين 23 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة آمنة البطاشي

ولي عهد الشارقة خلال تقديم واجب العزاء (وام)
23 سبتمبر 2024 01:20

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
"ملتقى الشارقة الدولي للراوي.. تجارب تراثية مبتكرة تعيد إحياء الزمن الجميل
حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تأجير العقارات في الإمارة

قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها آمنة سالم ناصر البطاشي، أرملة سالم جمعة عبيد البيرق. كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة. 
وأعرب سموهم لدى زيارتهم مجلس العزاء في ضاحية الرحمانية بالشارقة عن صادق مواساتهم لذوي الفقيدة، سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
آخر الأخبار
أحمد درويش المهيري
علوم الدار
«مطوعة الفريج» مبادرة مجتمعية جديدة من إسلامية دبي
اليوم 16:23
جامعة أبوظبي
علوم الدار
جامعة أبوظبي تستعرض برامجها في «الخليج للتدريب والتعليم»
اليوم 16:21
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
علوم الدار
جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
اليوم 16:00
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
الترفيه
جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
اليوم 15:52
"الأنصاري للخدمات المالية" تستكمل الطرح العام الأولي بنجاح
اقتصاد
«الأنصاري» توزع أرباحاً مرحلية بـ 157.5 مليون درهم عن النصف الأول
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©