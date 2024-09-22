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علوم الدار

رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة
23 سبتمبر 2024 01:20

أبوظبي (الاتحاد، وام)

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زيارة رئيس الدولة إلى الولايات المتحدة
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يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الاثنين، زيارة رسمية للولايات المتحدة الأميركية الصديقة، تُعد الأولى من نوعها لسموه منذ توليه رئاسة الدولة. ويبحث سموه، خلال الزيارة، مع فخامة جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والتي تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً، وسبل تعزيز تعاونهما وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة، ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع.

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