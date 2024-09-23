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رئيس الدولة يهنئ خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان باليوم الوطني

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23 سبتمبر 2024 08:28

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

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وقال سموه عبر منصة إكس:"أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة دوام الفرحة ومزيداً من التقدم والعز والمنعة. الإمارات والسعودية تربطهما وشائج تاريخية راسخة من الأخوة والمحبة، ويجمعهما العمل من أجل التنمية والازدهار لشعبيهما وشعوب المنطقة، ويتجهان إلى المستقبل بطموح وثقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن زايد
اليوم الوطني السعودي
خادم الحرمين الشريفين
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