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علوم الدار

محمد بن راشد: كل عام والمملكة العربية السعودية في خير وعز ورفعة

محمد بن راشد
23 سبتمبر 2024 09:48

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، اليوم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه عبر منصة إكس: "نبارك للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها الأمين اليوم الوطني.. كل عام والمملكة في خير وعز ورفعة.. وأمن وأمان.. نسأل الله أن يديم محبتنا.. وأخوتنا.. وعلاقاتنا الراسخة.. وأن يجعل الشعبين الشقيقين في مسيرة خير وتنمية مستمرة.. مستقرة.. متسارعة بإذن الله".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
المملكة العربية السعودية
اليوم الوطني السعودي
خادم الحرمين الشريفين
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