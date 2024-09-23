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علوم الدار

برعاية خالد بن زايد.. انطلاق المؤتمر العالمي للتأهيل في أبوظبي

برعاية خالد بن زايد.. انطلاق المؤتمر العالمي للتأهيل في أبوظبي
23 سبتمبر 2024 09:53

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، انطلق اليوم الإثنين، "المؤتمر العالمي للتأهيل 2024" في أبوظبي، تحت شعار "العمل والتوظيف"، لمعالجة التحديات والحواجز التي تواجه أصحاب الهمم في سوق العمل ورفع الوعي بحقوقهم وقدراتهم في العملية التطويرية.

وتمتد أعمال المؤتمر حتى 25 سبتمبر الجاري في مركز "أدنيك أبوظبي"، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومنظمة التأهيل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

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وتهدف النسخة الحالية من المؤتمر، التي تعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إلى الارتقاء بجودة حياة أصحاب الهمم وتحديد المتميزين الذين يقودون التغيير والابتكار والتمكين في مجال التأهيل، وذلك بحضور ومشاركة نحو 500 شخص من أكثر من 70 دولة، بينهم نخبة من قادة ومسؤولي القطاعات المعنية بهذا المجال.
 

المصدر: وام
أصحاب الهمم
إعادة التأهيل
الإمارات
خالد بن زايد
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