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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين وولي عهده بذكرى اليوم الوطني الـ"94" للمملكة

رئيس الدولة ونائباه
23 سبتمبر 2024 10:28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
المملكة العربية السعودية
محمد بن زايد
اليوم الوطني السعودي
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