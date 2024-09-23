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علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا

رئيس الدولة
23 سبتمبر 2024 11:10

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا.

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وتمنى سموه لأنورا كومارا ديساناياكي، التوفيق والنجاح في قيادة بلاده إلى المزيد من التقدم والاستقرار لمصلحة شعبها.
 
وقال سموه عبر منصة إكس: "أهنئ أنورا كومارا ديساناياكي بمناسبة انتخابه رئيساً لسريلانكا، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة بلاده إلى المزيد من التقدم والاستقرار لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيرلانكا
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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