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علوم الدار

طحنون بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان باليوم الوطني

طحنون بن زايد
23 سبتمبر 2024 13:21

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

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وقال سموه، على منصة «إكس»: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي، متمنين للمملكة المزيد من التطور والتقدم ومواصلة الإنجازات الكبرى والنوعية التي تشهدها في كافة المجالات.
حفظ الله المملكة، وأدام عزها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة"

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
المملكة العربية السعودية
خادم الحرمين الشريفين
طحنون بن زايد
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