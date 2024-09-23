صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى السعودي باليوم الوطني الـ 94

بعث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تهنئة إلى معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعـودية الشقيقة، أعرب فيها عن أصدق عبارات التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعبا، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين.

وقال معاليه: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن أبعث لشخصكم الكريم ولأعضاء مجلسكم الموقر بخالص تحياتنا الأخوية، وننتهز هذه المناسبة الطيبة، لنؤكد فيها أن علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، هي امتداد أصيل للعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا الشقيقين".

وأضاف أن هذه العلاقة تمثل في الوقت ذاته، أحد روافد الارتقاء بمصالح بلدينا الوطنية، وكذلك تعزيز مبادئ وأسس العمل الخليجي والعربي المشترك في جميع المؤسسات والمحافل الدولية، ونسأل الله العلي القدير أن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة، وشعبها العزيز كل أسباب الرخاء، والاستقرار، والازدهار.