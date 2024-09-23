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محمد بن راشد يعتمد المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض بتكلفة 10 مليارات درهم

محمد بن راشد
23 سبتمبر 2024 14:38

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض بتكلفة 10 مليارات درهم.

 وتُعزز التوسعة الجديدة ريادة دبي في قيادة مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.

وقال سموه عبر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: "اعتمدنا اليوم المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي بتكلفة 10 مليارات درهم.. سيكون هذا الصرح الحضاري أكبر مركز معارض وفعاليات داخلية في المنطقة".

وأضاف سموه:"هدفنا واضح ... نريد أن تكون دبي الرقم واحد في قطاع الفعاليات والمعارض والوجهة العالمية الأولى للفعاليات الضخمة".

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تستهدف التوسعة الجديدة جعل مركز دبي للمعارض،أكبر مركز معارض وفعاليات في المنطقة ورفع مساحة المعارض من 58,000 متر مربع إلى 180 ألف متر مربع

كما تستهدف رفع عدد الفعاليات السنوية من 300 إلى 600. وزيادة الأثر الاقتصادي السنوي من18 مليار درهم إلى 54 مليار درهم بحلول 2033.

وتسهم التوسعة الجديدة في تعزيز مكانة مدينة إكسبو كمركز اقتصادي ديناميكي وتنسجم التوسعة مع خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33).

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز دبي للمعارض
محمد بن راشد
دبي
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