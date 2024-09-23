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الترفيه

سمنة الأطفال.. معاناة مبطنة تحتاج إلى علاج سريع

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23 سبتمبر 2024 15:21

تُعد السُمنة في مَرحلةِ الطفولة من الحالاتِ الطبيةِ الخطيرةِ التي يصابُ بها الأطفالُ والمراهقون. فهي بالتحديدِ مُقلِقةٌ لأن الوزنَ الزائدَ يضعُ الأطفالَ عادةً على بدايةِ طريقِ المشكلاتِ الصحيةِ التي كانت تُعدُ فيما سبقَ مشكلاتٍ خاصةً بالبالغين، مثل السُكِّري وارتفاعِ ضغطِ الدم وارتفاعِ الكوليسترول. كما يمكنُ أن تُؤدي السُمنَةُ في مرحلةِ الطفولةِ إلى مشكلاتٍ نفسيةٍ مختلفةٍ.

تعد السمنة، أحدُ أمراضِ العصرِ التي قدْ تثيرُ مخاوفَ وتؤثرُ على الحياةِ بوجهٍ عامٍ وعلى الرَّغمِ من ذلكَ إلا أنه ،ليس شرطًا أن يكون كلُّ الأطفالِ ذوي الوزنِ الزائدِ مُصابين بالسمنةِ. فبعضُ الأطفالِ تكون بنيتُهمْ الجسديةُ أكبرَ من المتوسطِ. وعادةً ما يكتسبُ الأطفالُ كمياتٍ مختلفةً من دهونِ الجسمِ في مُختلف مراحل النمو. لذلكَ، قدْ لا تعرفَ من مجردِ النظرِ إلى طفلٍ ما لتشخصَ ما إذا كان الوزنُ مصدرًا للقلقِ على صحتهِ أم لا.
 تسببُ السمنةُ، غالبًا، لدىّ الأطفالِ مُضاعفاتٍ تؤثرُ على حالةِ الطفلِ البدنيةِ والاجتماعيةِ والعاطفيةِ...فلابد من الوالدين من اتخاذِ العديدِ من الإجراءاتِ للاهتمامِ بصحةِ الطفلِ قبلَ تفاقمِ المشكلةِ.

وتؤدي العواملُ الوراثيةُ والهرمونيةُ دورًا كذلكَ في زيادةِ وزنِ الأطفالِ إلى جانبِ المشكلاتِ المتعلقةِ بنمطِ الحياةِ، مثلَ قلةِ ممارسةِ الأنشطةِ بشكلٍ كبيرٍ واكتسابِ الكثيرِ من السعراتِ الحراريةِ من الأطعمةِ والمشروباتِ، هي العواملُ الرئيسيةُ للإصابةِ بالسمنةِ في مرحلةِ الطفولةِ.

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ومن أفضلِ الاستراتيجياتِ لتقليلِ السمنةِ في مرحلةِ الطفولةِ تحسينُ عاداتِ الأكلِ والتمرين لكلِّ أفرادِ العائلةِ وتغير نمطِ الحياةِ المُتبعةِ.. وكلُّ تلك الإجراءاتِ قدْ تودى مستقبلاً إلى وجودِ جيلٍ جديدٍ مثقفٍ وواعٍ ومدركٍ لأهميةِ الحياةِ الصحيةِ.
السمنة عند الأطفال، مشكلة عالمية تهدد حياتهم لما لها من آثار سلبية خطيرة على صحتهم، ويجب علاجها في أسرع وقت ممكن لتفادي الأضرار الكارثية الناتجة عنها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الفحوصات الطبية
السكري
سمنة الأطفال
الأطفال
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