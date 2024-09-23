الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»

جامعة خليفة تنظم «منتدى الروبوتات في أفريقيا»
23 سبتمبر 2024 16:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، أن النسخة السادسة والثلاثين من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية 2024، والذي تنظمه جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، بالمشاركة مع الجمعية اليابانية للروبوتات (آيروس 2024) في أبوظبي، ستضم منتدى «الروبوتات في أفريقيا» الذي سيسلّط الضوء على التقدّم الملحوظ الذي حققته القارة، خاصةً في مجال البحث والابتكار، كما أنّه سيُصدر تقريراً عن الوضع الراهن لقطاع الروبوتات في أفريقيا.
يُنَظّم مؤتمر (آيروس) للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار «روبوتات للتنمية المستدامة»، في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث سيجمع الباحثيون والأكاديميين والشركات الرائدة والمتخصصين في القطاع من جميع أنحاء العالم. وسيساهم منتدى الروبوتات في أفريقيا، المقرر عقده في 16 أكتوبر 2024، في بحث فرص الاستفادة من تطبيقات الروبوتات والأنظمة الذكية وتعزيز التواصل بين خبراء القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على أثر البحث والتطوير في أفريقيا. الجدير بالذكر أنه سيتم تنظيم ما مجموعه 13 منتدى خلال مؤتمر آيروس 2024.
وقال الدكتور جورج دياس، الرئيس العام لمؤتمر (آيروس 2024) ومدير مركز الأنظمة الروبوتية ذاتية التحكم: «يجمع مؤتمر آيروس 2024 مجموعة كبيرة من المشاركين من مؤسسات أكاديمية وحكومية والجهات المعنية في القطاع الصناعي، حيث يمثّل منتدى «الروبوتات في أفريقيا» المنصة الصحيحة للتعريف بالوضع الراهن للروبوتات في القارة، إضافةً إلى أحدث بحوثها المتعلقة بالتطبيقات الصناعية العملية والتعليم والتدريب».

أخبار ذات صلة
اتفاق على تزويد أفريقيا بلقاح مضاد لـ«جدري القردة»
«قمة ومعرض المواد المبتكرة» تنطلق في أبوظبي 25 نوفمبر
جامعة خليفة
الروبوتات
أفريقيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يشهد إعلان إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة
علوم الدار
رئيس الدولة يشهد إعلان إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة
اليوم 01:59
رئيس الدولة ونائبة الرئيس الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ونائبة الرئيس الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 00:52
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تعبر عن بالغ القلق من الهجمات الإسرائيلية على لبنان
اليوم 00:40
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل «المكتب التنفيذي» في كافة حقوقه والتزاماته
23 سبتمبر 2024
مساعد محافظ «المركزي»: «تصفير البيروقراطية» يعزز الثقة ويضمن استدامة وتنافسية القطاع المالي
اقتصاد
مساعد محافظ «المركزي»: «تصفير البيروقراطية» يعزز الثقة ويضمن استدامة وتنافسية القطاع المالي
23 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©