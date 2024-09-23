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علوم الدار

جامعة أبوظبي تستعرض برامجها في «الخليج للتدريب والتعليم»

جامعة أبوظبي
23 سبتمبر 2024 16:21

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت جامعة أبوظبي عن مشاركتها في فعاليات النسخة الثالثة من معرض الخليج للتعليم والتدريب 2024، الذي تستضيفه منارة السعديات أبوظبي.
يشكل الحدث منصة نموذجية تستعرض من خلاله جامعة أبوظبي مجموعة واسعة ومتنوعة من تجاربها التعليمية وبرامجها الأكاديمية عالية الجودة والمعتمدة دولياً.
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «يسرنا المشاركة في معرض الخليج للتدريب والتعليم للعام الثالث على التوالي، والذي يوفر منصة مثالية للتواصل والتفاعل مع طلبة المستقبل ومساعدتهم في التعرف على برامجنا وتخصصاتنا المختلفة لاختيار ما يتماشى مع تطلعاتهم. ونهدف، من خلال المشاركة في نسخة هذا العام، إلى استقطاب شريحة طلابية متنوعة وجذب المزيد من الطلبة الجدد من البلدان المجاورة وجميع أنحاء العالم، لمتابعة تحصيلهم العلمي وحصولهم على فرص وبرامج تعليمية على مستوى عالمي في أبوظبي». 

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