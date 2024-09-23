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علوم الدار

«مطوعة الفريج» مبادرة مجتمعية جديدة من إسلامية دبي

أحمد درويش المهيري
23 سبتمبر 2024 16:23

دبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق مبادرتها المجتمعية الجديدة «مطوعة الفريج»، وذلك في إطار جهودها لتلبية احتياجات الأجيال الجديدة، من خلال توفير حلقات لحفظ القرآن الكريم وعلومه تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، مما يعزز من قيم المعرفة والتربية الإسلامية، عبر منصة رقمية موحدة، حيث ستنطلق المبادرة في أكتوبر 2024، وتستمر حتى 15 يونيو 2025.وفي تعليقه على المبادرة، قال أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة: تأتي مبادرة مطوعة الفريج المخصّصة للإناث ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي تنفذها إسلامية دبي في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ولاسيما ما يرتبط منها ببناء الأسرة الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية.

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وتعد «مطوعة الفريج» منصة تعليمية قرآنية تمكن الدارسات من تعلم وحفظ القرآن الكريم عن بُعد، وفق أساليب التعلم الحديثة والمتطورة، وتستهدف المبادرة الإناث من عمر 16 سنة فما فوق، وتستقبل المشاركات من صاحبات الهمم وكبار السن، حيث تسعى إلى تأهيل جيل واعٍ مؤثر إيجابياً في المجتمع، من خلال دروس مخصصة في كتاب الله وفقه العبادات والقيم الإسلامية، عن طريق دروس تفاعلية عبر منصة رقمية، إذ تمتاز المبادرة بمرونة أوقات الدروس، بما يتناسب مع احتياجات الفئة المستهدفة في المجتمع.

 

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
الفريج
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