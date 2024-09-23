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علوم الدار

الطقس صحو نهارا رطب ليلا غدا

أبوظبي
23 سبتمبر 2024 17:48

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 16:23 فيما الجزر الأول عند الساعة   09:51.
بحر عمان: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والمد الثاني عند الساعة 03:41، فيما الجزر الأول عند الساعة 08:12 والجزر الثاني عند الساعة 20:41.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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