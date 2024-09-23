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علوم الدار

5 عقود من العمل الاستراتيجي المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة

5 عقود من العمل الاستراتيجي المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة
23 سبتمبر 2024 20:32

خمسة عقود من العمل السياسي والإستراتيجي المشترك.. فمنذ عام 1972 والعلاقات الاستراتيجية المتميزة والمتينة المبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تقوم على ركائز في مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار وفق رؤية مشتركة.
ارتبطت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية بعلاقات تعاون وثيقة ومتميزة، تعززت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية عبّر عنها تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين، وحرص واهتمام البلدين على الاستمرار في تعزيزها وتطويرها في كافة الصعد.
أطر التعاون اتسعت لتشمل مجالات شتى سواء في الزراعة أو المناخ أو الطاقة وحتى الفضاء، بعد أن كانت منحصرة في الأمور السياسية والاقتصادية، وهو ما يشير بوضوح إلى البعد الاستراتيجي المتنامي في العلاقة بين الطرفين، فأصبحت العلاقات الإماراتية-الأميركية بمثابة خط دفاع عالمي لمواجهة التحديات الدولية التي تواجه البشرية.
أما عن الازدهار، فقد شهدت التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي نمواً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، إذ ازداد إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة من أكثر من خمسة مليارات دولار أميركي في عام 2004 إلى 24,5 مليار دولار في عام 2018.
وفي الرؤية المشتركة بين البلدين، تتفق الإمارات والولايات المتحدة في نظرتهما المستقبلية للتسامح، والمساواة بين الجنسين، والتنوع، وتقدم التعليم، والأسواق الحرة، وتعزيز الفنون والثقافة، فيوجد عشرات الآلاف من الأميركيين في الإمارات كل عام، بين عاملين وزائرين. كما يدرس الآلاف من الشباب الإماراتي في الجامعات الأميركية، وتربط مئات من الشراكات والتبادلات في مجالات الرعاية الصحية والثقافية والعلمية والتعليمية بين شعبي البلدين.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
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العلاقات الإماراتية الأميركية
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