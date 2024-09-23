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علوم الدار

رئيس الدولة يصل إلى البيت الأبيض

رئيس الدولة يصل إلى البيت الأبيض
23 سبتمبر 2024 20:39

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، إلى البيت الأبيض في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

كان في استقبال سموه، لدى وصوله، فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الذي رحب بزيارته والوفد المرافق. 

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يبحث سموه مع فخامة جو بايدن، خلال اللقاء، تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم رؤية البلدين تجاه بناء مستقبل أفضل لشعبيهما.

المصدر: وام
محمد بن زايد
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