الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة استراتيجية

عبدالله أبوضيف (واشنطن، القاهرة)

وصف سامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأميركية، بأنها «فرصة هامة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية» التي تربط البلدين على مدى عقود.

وأشار وربيرغ، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، إلى أن القمة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والرئيس الأميركي جو بايدن ستتناول عدة ملفات رئيسية، بما في ذلك التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء.

كما ستبحث القمة سبل تعزيز التنسيق في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى معالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والتحول الطاقي.

وأوضح المتحدث أن الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة لا تقتصر فقط على الجانب الأمني بل تشمل أيضاً مشاريع تنموية واستثمارية كبرى وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، مضيفاً أن المحادثات ستتطرق أيضاً إلى قضايا الاستقرار الإقليمي بما في ذلك الأزمة الإنسانية في غزة.

واعتبر وربيرغ أن هذه الزيارة تأتي في توقيت حاسم لتعميق أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكداً أن العلاقة الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة تقوم على أسس الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم.