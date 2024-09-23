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علوم الدار

ارتفاع غير مسبوق لحرارة مياه البحر في فنلندا

بحر البلطيق
23 سبتمبر 2024 23:14

قالت خبيرة بحرية، اليوم الاثنين، إن فنلندا عانت لنحو شهرين موجة حر وصلت فيها حرارة مياه البحر إلى خمس درجات مئوية فوق المتوسط في بعض المناطق.
وأضافت فيرا هابانييمي، الخبيرة البحرية في المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية أن حرارة مياه البحر المرتفعة بشكل غير عادي، والتي استمرت لعدة أسابيع، لوحظت على طول ساحل بحر البلطيق الفنلندي في الأشهر الأخيرة.
وتابعت "نشهد فترة دافئة استثنائية في بحر البلطيق".
تحيط ببحر البلطيق ألمانيا وبولندا وروسيا وفنلندا والسويد ودول البلطيق.
والمعروف أن مياه البحر الضحلة نسبيا حساسة للغاية للتغيرات في البيئة والمناخ وقد ارتفعت درجة حرارتها بالفعل بمعدل ضعف وتيرة المحيطات العالمية بشكل عام.
وذكرت هابانييمي أن بحر البلطيق بأكمله شهد موجات حر بحرية هذا الصيف.
في خليج فنلندا، استمرت موجة الحر الحالية لمدة 50 يوما، بينما شهدت المياه الساحلية الفنلندية الأخرى درجات حرارة مرتفعة بشكل غير عادي لأكثر من ثلاثة أسابيع.
وأوضحت الخبيرة أن "من المتوقع أن تصبح هذه الأحداث الجوية المتطرفة أكثر تواترا وقوة نتيجة تغير المناخ"، لافتة إلى موجة حر استمرت نحو 20 يوما سجلت في بداية الصيف.
وأكدت أن "درجات الحرارة الاستثنائية تؤثر بالطبع على النظم البيئية البحرية".
وتعتمد البيانات المرجعية لمعهد الأرصاد الجوية الفنلندي على درجات حرارة البحر التي تم جمعها بين عامي 1991 و2020.

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المصدر: آ ف ب
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درجات الحرارة
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