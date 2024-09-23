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علوم الدار

بيت الخير تنفق 2.7 مليون درهم بحتا

فرع جمعية بيت الخير في حتا
24 سبتمبر 2024 00:38

دبي (الاتحاد) 
أعلنت إدارة الأفرع في جمعية «بيت الخير»، أن فرع حتا الذي انطلق قبل عامين، يحقق تقدماً في عملياته الخيرية، حيث بلغ إنفاقه منذ يناير 2024 وحتى الآن 2,790,511 درهماً، استفاد منه 1,068 أسرة وحالة مستحقة.
يشكل فرع حتا إضافة نوعية لعطاء الجمعية في إمارة دبي، ليواكب النهضة التي تشهدها مدينة حتا، والتي تقع على حدود سلطنة عمان، بعد أن تبين وجود أسر محدودة الدخل، تحتاج إلى دعم إضافي في مدينة مزدهرة، وقد تكون مستويات العيش قد ارتفعت فيها، توازياً مع تحول حتا إلى وجهة سياحية وواحة من واحات الرخاء التي نجحت حكومة دبي في تطويرها ودعمها.
وتوزع مساعدات فرع حتا بين دعم أسر الأيتام والأسر الأقل دخلاً بتقديم مساعدات نقدية بشكل شهري، فقام بدعم 476 أسرة يتيم بقيمة 1,093,642 درهماً، وقدم مساعدات نقدية شهرية لـ 37 أسرة متعففة بقيمة 484,300 درهم، بينما قدم مساعدات طارئة وعاجلة لفك كربة 476 أسرة وحالة من أكثر الناس حاجة بقيمة 1,063,642 درهماً، بالإضافة إلى دعم 254 أسرة بمساعدات غذائية لإسعادها بقيمة 251,600 درهم.

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