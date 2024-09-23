«برجيل» تطلق عيادة للإخصاب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت، أمس، شركة برجيل القابضة خططها لإطلاق خدمات التلقيح الصناعي، وتقدم المجموعة خدمات شاملة لأمراض النساء المتقدمة وطب الأجنة والتخصصات الفرعية للأطفال، مع إضافة التلقيح الصناعي، حيث تهدف برجيل إلى تقديم نهج متكامل لرعاية المرأة، وضمان استمرارية الرعاية للنساء في جميع مراحل الحياة، وستعمل عيادة ترست للإخصاب في مدينة برجيل الطبية (BMC)، المنشأة الرئيسية لشركة برجيل القابضة، على تعزيز خدمات المجموعة بشكل أكبر، ومعالجة تحديات الخصوبة، وتمكين النساء من تلقي جميع الرعاية اللازمة تحت سقف واحد.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: «سيقود المركز الدكتور وليد سيد، الخبير الرائد في الغدد الصماء التناسلية والعقم مع أكثر من 29 عاماً من الخبرة، حيث لعب دوراً رئيساً في تشكيل لوائح التلقيح الصناعي في الإمارات العربية المتحدة، مما جعله محط ثقة كبيرة في هذا المجال».

وتقدم العيادة مجموعة واسعة من علاجات الخصوبة، بما في ذلك استرجاع البويضات، واختيار الأجنة بالذكاء الاصطناعي، ونقل الأجنة، وتقييمات الخصوبة، والتلقيح داخل الرحم (IUI)، واستشارات التلقيح الاصطناعي، واستشارات الطب الإنجابي، والجراحة بالمنظار لتشخيص وعلاج الحالات المرتبطة بالخصوبة.