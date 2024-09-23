شيخة بنت سيف تشيد بجهود المتبرعين بالدم

دبي (وام)

ثمَّنت حرم سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا، جهود المتبرعين بالدم الذين يساهمون بدور لا غنى عنه في مكافحة مرض الثلاسيميا واضطرابات الدم الأخرى. كما ثمَّنت جهود شركة «بريستول مايرز سكويب» لتنظيمها النسخة الرابعة من حملة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية الإمارات للثلاسيميا ومجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة «تيكوم» تحت شعار «ساهم في إنقاذ حياة».

وأضافت الشيخة شيخة بنت سيف: «لا شك أن كرم المتبرعين بالدم لا يساهم فقط في إنقاذ الأرواح بل يعطي أيضاً الأمل والراحة لعدد لا يحصى من العائلات التي تعاني أعباء مواجهة مرض الثلاسيميا، حيث تتمثل رسالتنا في جمعية الإمارات للثلاسيميا في تحسين حياة المصابين بهذا المرض من خلال التوعية والتثقيف والدعم.. كما يتيح تعاوننا مع (بريستول مايرز) تعزيز هذه الرسالة وإيصالها وتأكيد أهمية المشاركة في مبادرات الرعاية الصحية».