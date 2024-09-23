صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع رئيس الشيوخ الصومالي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، معالي عبدي حاشي عبدالله، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الفاعلية من دور الدبلوماسية البرلمانية، خاصة خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

ورحب معالي صقر غباش، في بداية اللقاء، بمعالي رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الصومال في بلده الثاني دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الزيارة الأخوية تشكل دفعاً قوياً لتطور وتعزيز العلاقات نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وبما يجسد العلاقات التاريخية التي تربطهما وتشهد تطوراً مستمراً ورغبة في تطوير العلاقات البينية بينهما.

كما استعرض معاليه علاقات وأوجه التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لاسيما في المجالات التنموية والإنسانية، مثمناً إعلان مجلسي الشيوخ والشعب لجمهورية الصومال، عن تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أهمية دور لجان الصداقة في تعزيز التعاون البرلماني.

بدوره، أكد معالي عبدي حاشي عبدالله، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، أهمية الزيارات المتبادلة في تعزيز علاقات التعاون التاريخية القائمة بين بلاده ودولة الإمارات، منوهاً إلى الدعم الذي تقدمه الإمارات في مختلف القطاعات، وفي المجال الإنساني على وجه الخصوص، مشيراً إلى ضرورة تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين في مختلف المحافل البرلمانية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، وتفعيل اجتماعات لجنة الصداقة.

زيارة

زار معالي عبدي حاشي عبدالله، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه وفد من المجلس الوطني، والوفد المرافق.

وتجول معاليه والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر.