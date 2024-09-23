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علوم الدار

توعية 1150 عاملاً في «حرة حمرية الشارقة» حول «الإنهاك الحراري»

توعية 1150 عاملاً في «حرة حمرية الشارقة» حول «الإنهاك الحراري»
24 سبتمبر 2024 03:16

دبي (الاتحاد) 

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أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والمحلي والخاص، ثلاث محطات جديدة ضمن حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض»، التي انطلقت في يوليو الماضي تحت شعار «سلامتكم غايتنا».  وكان من المقرر اختتام أنشطتها بنهاية شهر أغسطس الماضي، إلا أنه تم تمديدها إلى شهر سبتمبر الجاري، تجاوباً مع التفاعل الذي حققته الحملة منذ انطلاقها من الشركات والعمال، في مجالها الصحي والإنساني. واستهدفت الحملة في آخر ثلاث محطات 1150 عاملاً في المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، حيث قدم فريق الحملة محاضرات توعوية حول مخاطر التعرض للإنهاك الحراري وأعراضه، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية، والتعريف بالإجراءات الوقائية من الإنهاك الحراري، بالإضافة إلى توفير فحوص مجانية مثل: قياس ضغط الدم وقياس مستوى السكر في الدم وفحص النظر وفحص الأسنان، إلى جانب توزيع مستلزمات الوقاية الشخصية والمواد الغذائية والمياه والهدايا على الفئة المستهدفة.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الشارقة
القطاع الحكومي
القطاع الخاص
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