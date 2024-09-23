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علوم الدار

«بلدية أبوظبي» توعي بالوقاية من الحرائق

حماية المواقع الإنشائية من الحرائق (من المصدر)
24 سبتمبر 2024 03:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت بلدية مدينة أبوظبي أهمية وإلزامية توفير كافة المتطلبات والاحتياطات اللازمة لمنع اندلاع الحرائق في المواقع الإنشائية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها توفير أعلى درجات الأمان والسلامة للعمال، والمجتمع. 
جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها إدارة البيئة والصحة والسلامة على عدد من المواقع الإنشائية في مدينة أبوظبي، وضواحيها، والتي استمرت من 15 – 19 سبتمبر الجاري، وكذلك عبر ورشة العمل التوعوية التي نظمتها الإدارة لتعزيز الوعي العام بمتطلبات السلامة والوقاية من الحرائق، وحضرها عدد من ممثلي شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، والمعنيين بقطاع البناء والإنشاء في أبوظبي.
 وأشارت البلدية، خلال الحملة والورشة، إلى أن الالتزام بمتطلبات الوقاية من الحرائق في قطاع البناء والإنشاء يمثل أولوية قصوى نابعة من الحرص الدائم على سلامة جميع العاملين في قطاع البناء والإنشاء، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على سلامة المجتمع والمحيط الحيوي لهذه المواقع.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
الحرائق
قطاع البناء
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